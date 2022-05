Lycée Privé Fénelon - Enseignant (Voie générale)

Elbeuf

ENSEIGNANT EN CLASSES DE : 2d 1erS ET CLASSES DE COLLEGES. EN MËME TEMPS J AI FORME DES INGENIEURS EN MATH ET PHYSIQUE AU CENTRE D ETUDES SUPERIEURS ET INDUSTRIELS DE NORMANDIE ( 76130: MONT SAINT-AIGNAN) et cela depuis le 30 septembre 1986 date de mon arrivée à FENELON.