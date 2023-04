Ahlame ZBAIRI

Montauban

Le concours en poche, me voila m'installer à Montauban pr mes 2 années de formation, années pendant lesquelles j'ai été très mobile (séquences de formation à Paris et Toulouse altérnées en plus des stages). Ma 1ère année je l ai effectué ds ce foyer de Montauban, je garde en souvenirs ts les jeunes que j'ai suivi là bas car c'est avec eux que ma carrière professionnelle a démarré....