arrivé premier aux textes paras de ma compagnie des 15 km en tenue de combat autour de mont de marsan,manoeuvre survie en Angleterre 8 jours avec sauts en parachute Anglais et saut d'un ballon à 250 mètres fait partie de l'équipe régimentaire de foot-ball au championnat de france ,éliminé par TANAÎS Bordeaux en 8eme de finale ( très bons souvenirs des lieutenants Copel et Laurent)

Mont de marsan

de juillet 64 à octobre 4 mois de classe et passage du brevet de PARACHUTISTE à la BETAP de Pau novembre et décembre peloton d'élève gradé ,nommé caporal le 1è janvier 1965 au GIB instruction sur le tir.fait partie du penthalon militaire au championnat de FRANCE(lancé de grenades,tir à 200m,natation avec obstacles sur 50 mètres ,parcours du combattant et cross sur 8000m.caporal chef en juillet1965