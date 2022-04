bah, je n'étais pas très adroit dans ce truc au début : plutôt brasseur après ; rien à voir avec les aisances de Marc FERNANDEZ, et encore mieux de Sophie FERNANDEZ : mais, ainé, j'y suis celui qui y est resté le plus longtemps (puisqu'avec mes potes Youri et Jean LAPCIUK, nos étions toujours longtemps après avoir arrêté de compéter en natation les guignols de la "course à la valise" et des démons

EDSM - Footballeur

Montlucon

bah, non pro, j'ai donc pu faire pleins d'autres en même temps : MNS , BE1 FB, 2 DEUG STAPS et Psycho ; et 3 licences STAPS, mais, bon, avec un CAPEPS passé finger in the nose, et un bataillon de joinville comme footballeur aussi ; j'ai commencé porf d'EPS à Vierzon comme, : encore étudiant, 4è licence, en science de l'éducation, université Paris V, Sorbonne ; c'était rigolo d'étudier ; mais ce qu