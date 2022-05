Alain BARRIER

Pont l'abbe

C'était une colonie de chez Michelin (Clermont-Ferrand) - J'étais moniteur stagiaire encadrant les "petits" d'une dizaine d'années (me souvenirs ne sont pas très précis). On est allé au marché de Pont l'Abbé au moins une fois et je me souviens que l'un de mes gamins avait mis le feu (qu'on a pu éteindre rapidement) à un talus !!! Très bon souvenir de cette colonie. Il y avait un camp d'ados à côté