Alain DABONNEVILLE

Evolution d’un service de contrôle d’entrée vers le travail en Assurance Qualité Fournisseur Participation active à la mise en place et au comité de suivi ISO 9000 Intervention auprès des fournisseurs dans le cadre de l’amélioration continue Suivi de la cotation des fournisseurs à l’aide d’indicateurs qualité Gestion de la non-qualité fournisseurs (rebut, dérogation, actions correctives) Réa

Transport (Bombardier Inc.) - Inspecteur Source Senior (Technique)

CRESPIN

Audit d’accréditation de sous-contractants, audits processus, audits de suivi Suivi de dossiers et de produits ferroviaires chez 17 fournisseurs européens Déplacements journaliers sur la France et l’étranger (Italie, Allemagne, Belgique) Rapports bilingues français/anglais transmis à la SNCF et la RATP Mise en application des exigences ferroviaires : normes, plans qualité, plans de contrôle, .