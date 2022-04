Albert HELLUIN

Entré comme apprenti ajusteur..trois années avec Donzé,Bouboule, Crépin , Pierson , comme profs...sorti avec le CAP et deux mentions 19 en math et 19 en dessin....récompensé par un voyage au Portugal...et début à la mécanique générale...

LIMONADIER - Barman (Profession libérale)

Conflans sainte honorine

Les promesses faites pour mon éventuel départ à Dinard , n'ayant pas été tenues,j'ai quitté les LTT pour travailler en Suisse...pas satisfait des essais , achat d'un petit café à Conflans, baptisé "Le Dinard"!! clientele de manouches , mariniers et routiers.......plus les planqués de la mairie et du commissariat ! ! revendu un an apres et retour aux LTT grace à Léon....et à Pierrot....chez Cirgea