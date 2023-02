Alfredo VALLINAS

Quelques mois de Karaté puis rapidement Full Contact. La technique du Full et la souplesse étaient sympas à acquerir et moins rigoureuses que les KATAs du Karaté mais je n'avais pas l'agressivité nécessaire en compétition impliquant le combat. J'y suis allé avec quelques potes d'Argenteuil, Pascal SIAANI, qui en est devenu prof par la suite, Bruno Bertolini, JP TANGUY dont l'oncle est sur la phot

Argenteuil

Après 3 ans sans sport, l'inactivité et les soucis m'avaient ammaigri. J'avais besoin de m'étoffer un peu, de reprendre mon poids de forme, et un peu plus... 16kg en 4 ans. Mais le poids étant l'ennemi en triathlon, je dus faire un choix...