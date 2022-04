j'avoue ke j'ai pas aimé le college c'est assez difficile de s'inserer ds un groupe d'elelve kan on es different fisikement (surpoids)

j'ai passé un bep carrieres sanitaires et sociales la 1ere année était super la deuxieme moins j'ai meme failli tt arreter mais grace o soutien de ma famille e de mes profsf j'ai continue e heureusement e je les remercient tous

Neuilly sur marne

j'ai fait une formation pour etre auxiliaire de puericulture et la j'ai rencontré une fille super e on es tjrs amie e en contact en plus elle abite depuis peu ds mon immeuble