Chateau Talbot - Agricultrice (Autre)

Pauillac

Ouvrière agricole l'été pour les vendanges vertes et l'automne pour les vendanges rouges! Trop de bons souvenirs, de rigolades et un peu de souffrance quand même (c'est physique et qu'il fasse un temps de merde ou que ce soit la canicule, faut y aller). Quelle équipe de choc! Jvous fais des bisous à tous au passage... C'est à Saint Julien de Beychevelle et non à Pauillac...