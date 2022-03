Le bac à sable, forcément que de bons souvenirs, j'ai même réussi à fuguer avec une copine pour rentrer plus vite à la maison ( d'où l'arrivée de la clôture ) !

Creutzwald

La seconde 5 si je ne me suis pas trompée, une parenthèse dans mon parcours, j'avais de bons résultats et on m'a parachutée là, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire alors .