Une expérience en or avec des gens hors du communs. Merci à toi Sevket et aussi à vous Attila et Quentin... Je ne vous oublierai pas et resterez au fond de mon coeur !

Les Comptoirs De Makassar - Assistante commerciale (Commercial)

Pantin

Les comptoirs oui mais pas à Pantin, petit séjour à Vallauris dans le 06 qui ne s'est pas passé comme prévu !.. donc retour à la maison en IDF et adieu le Sud, les palmiers et les fous.. Non non pas un si gros échec que cela, une expérience de plus, c'est tout !