j'ai quitté NEUSSARGUES en septembre 1960 mais je n'ai jamais couper le lien avec mon lieu et j'y reviens tous les ans.amicalement et peut etre à bientot

Saint flour

j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans l'assurances, je suis retraitée. mariée maman 1fils et mamie 1 petite fille 13 ans. je me souviens du nom de beaucoup de nos professeurs et de nos deux directrices amicalement et peut etre a bientot