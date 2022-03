2nde T4 et 2 années de 1ère F8 (SMS), (quand on s'amuse, on paie...)

Lille

Et oui, pour reprendre des études à 41 ans, il fallait vraiment que je me sente coincée à la CPAM. J'ai donc préparé le DEASS en 4 ans avec la Formation Discontinue (à mi-temps) C'est une super formule quand on travaille avec une famille à gérer. Merci l'ISLV et en plus c'est sincère. J'y ai appris beaucoup de choses, professionnellement, humainement et personnellement.