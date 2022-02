Grans

J'accompagnais mon fils David et ses copains pour les matchs en dehors de Grans. Je suis devenue dirigeante de l'équipe, puis j'ai été trésorière de l'ASG et en 1991 j'ai été élue présidente et grâce, surtout, à l'équipe 1ère, en Mai 1992 l'ASG à été Championne du District de Provence pour l'unique fois depuis sa création en 1936, jusqu'à ce jour. Merci à tous ceux qui en faisait partie