ASSOCIATION LES EPIS - Conseillère en économie sociale et familiale (Autre)

Bischheim

gestion d'une équipe de 20 bénévoles, suivi et accompagnement social de personnes en situation de précarité ( u travers de suivis individuels et/ ou collectjfs), élaboration de partenariat, élaboration d'actions collectives et pédagogiques en direction du public accueilli,...