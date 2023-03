Assistante de Direction auprès du Directeur Aéroports (Roissy CDG, Lyon Saint Exupéry et Montpellier Méditerranée)

SAS RIBEIRO - Gestionnaire Administrative (Direction générale)

Les pavillons sous bois

Equipée d’un matériel neuf et moderne, la Carrosserie Mahiet (enseigne) est tournée vers le développement humain et technique pour de larges possibilités d’interventions : Tôlerie, peinture, mécanique et éléments vitrés. La SAS RIBEIRO gère un effectif de 14 employés... pour ne pas dire des passionnés de l'automobile !