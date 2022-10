Baudry BAUDRY

Elève laborieux; double le CM2 pour cause d'opération de l'appendicite (3 mois absent). Passe et réussi le concours d'entrée en 6ème. Ai attrapé le virus du métier d'enseignant au contact de mon maître de CE2.

Une année de 6ème très laborieuse(absence de prédisposition pour les études). De plus, un face à face très négatif avec un prof de Français très justement surnommé "Boîte à zéro"; résultat: viré du collège à la fin de l'année, retour en primaire en classe de "certif".

Année faste: aprés 2 CM2 et une 6ème, le certif les doigts dans le nez (Prix Cantonnal s'il vous plait!). Direction: le cours complémentaire à Anatole France (oui, je sais, cà, comme le concours d'entrée en 6ème, ça n'existe plus!). Ca permettait aux laissés pour compte du collège de pouvoir poursuivre jusqu'au B.E.P.C.

1 an à bachoter dur; objectif atteint!! Reçu 46ème sur les 60 admis au concours parmi les plus de 600 postulants.

4 ans d'études, dont 3 de boîte à bachot et de bourrage de crâne sur les buts et vertus de l'enseignements public. La dernière année en formation professionnelle avec de nombreux stages en situation.

iNSTITUTEUR: une année incomplète dans ce coin de Gironde dont j'ai découvert l'existence avec mon acte de nomination. Le temps d'y passer mon CAP d'instit. et à Paques, retour à Bordeaux car j'étais devenu "soutien de famille" suite au décès de mon pauvre père qui avait cependant eu la joie de me voir confirmé dans mes ambitions.

Braud et saint louis

instituteur et directeur, à la retraite depuis 1997

ECOLE ALBERT THOMAS - Enseignant

Bordeaux

INSTITUTEUR et DIRECTEUR: l'envie de voler de mes propres ailes et de ne plus être dépendant du bon vouloir de ma hiérarchie immédiate pour la réalisation de mes projets professionnels m'ont amené à assumer la fonction de directeur, tout en conservant la maîtrise d'une classe, ce qui a toujours été pour moi le fondement même de mon engagement pofessionnel.