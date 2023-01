Diac - Cadre RH (Ressources humaines)

NOISY LE GRAND

Mise en place et gestion de Système Informatique de Ressources Humaines (formation et gestion des compétences) Mise en place et suivi d’actions de formation à destination des filiales du Groupe. Déploiement de la Gestion Prévisionnelle des Compétences auprès des managers et collaborateurs