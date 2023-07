Clinique St Barnabe - Retraitée (Autre)

Marseille

Je me suis retirée dans ma maison au sud de l'Aude dans un petit village de 250 âmes. Je m'occupe de mes chats, poules, mon blog, je joue du saxo et je fais toujours un peu de cuisine, pâtisserie et surtout mon pain au levain naturel