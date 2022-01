Formatrice sur des progiciels de gestion des achats et des stocks, J'ai également conçu et mis en place un logiciel interne de suivi des formations. Je procédais aussi à la rédaction et à la mise à jour des documentations et de l'aide en ligne des progiciels. Je suis ensuite devenue Chef de projet pour conseiller nos clients dans la mise en place des progiciels.

PARASCHOOL SA - Directrice de Production (Informatique)

Paris

Embauchée en qualité de Chef de projet, j'ai rapidement été chargée de mettre en place le pôle Production. Directrice de Production, je suis en charge de la planification et du suivi de la réalisation d'outils multimédia (e-learning, serious game, vidéos etc.). Je recrute, je forme et j'accompagne les chefs de projet dans leur tâche. Et je suis l'activité de tout le pôle Production.