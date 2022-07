Djerba

C'était mon 1er voyage en avion et aussi la 1ère fois que je profitais du all exclusive donc forcément c'était génial.Question animation,c'est le meilleur club marmara.Les animateurs étaient très sympas et attentionnés.Faire la tunisie au mois de décembre,cela nous a fait du bien car il faisait à peu près dans les 18 degrés et pour une brestoise comme moi c'est à peu près les températures de l'été