Carrefour - Hôtesse de caisse (Commercial)

LABEGE

Après 7 années et demii passés au service traiteur ;charcuterie,fromage à la coupe et volaille.Après 3 années sabattiques pour élever mon petit drenier j'ai intégré le sevice caisses.Pendant 3 années j'ai planché sur les hraires en ilots et maintenant je faits en plus les cartes fidélitées à l'entrée ,du magasin.