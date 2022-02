Premier emploi jusqu'à la naissance d'Elise et début de ma vie de "femme au foyer" pour élever nos 3 enfants

Mon ancien employeur m'a contacté pour remplacer une secrétaire pendant son congé maternité : cela tombait bien car je me posais alors des questions sur mes capacités à "reprendre" le travail : aucun problème toujours à l'aise et efficace... Mais je n'étais pas encore prête à abandonner mes enfants...

Contactée la veille pour un remplacement au pied levé pendant 15 jours... Un peu paniquant, mais je me suis adaptée et j'ai réussi à être efficace. Depuis j'ai refait un autre remplacement l'été 2008 !

Macon

Une amie, propriétaire de la Boutique à l'hôpital de Mâcon était en panne de vendeuse et m'a proposé de la remplacer pendant 15 jours, finalement j'y suis restée 17 mois : une expérience nouvelle, mais j'ai démissionné car cela ne me convenait plus.