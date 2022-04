j'ai rencontré plein d'enfants de tous âges, très sympa et des parents aussi gentils.Je revoie de temps en temps des élèves et ça fait toujours plaisir. De très bons souvenirs de cette école même si depuis mon départ certains m'ont laisser tomber

COLLEGE LE POINT DU JOUR - Enseignante (Autre)

Auneuil

le pire collège ou j'ai enseigné et qui m'a d'ailleurs dégoutée de l'enseignement.Des collègues méchants (et encore le mot est faible), tous aussi faux cul les uns que les autres et d'aucune aide et dont je ne garde aucun bon souvenir (mise à part 2) et un principal froid et incompréhensif. Des élèves execrables.BeurK,Beurk voilà ce que j'ai a dire de cette année passée dans ce lieu