ARTISAN COMMERCANT AVEC MON EX MARI AU QUARTIER DU MARCHE DANS LE VIEUX MEAUX PREMIERE AFFAIRE AVEC DES SALARIES ET MES 2 ENFANTS VENUS AU MONDE DANS CETTE VILLE .

ARTISAN COMMERCANT AVEC MON EX MARI DANS L AVENUE JEAN JAURES BOUTIQUE OUVERTE DE TRES BONNE HEURE LE MATIN FATIGANTE MAIS MON EX MARI A PREFERE PARTIR AVEC L APPRENTIE VENDEUSE !!!!!!

DIVERSES MISSIONS SE RAPPORTANT A LA VENTE ET AU SECRETARIAT J AI PRIS TOUT CE QUI M A ETE PROPOSE MAIS IL ETAIT TEMPS QUE JE TROUVE QUELQUE CHOSE DE FIXE

CETRIL - Employée administrative (Administratif)

Soissons

UNE ASSOCIATION OU J AI EU DU PLAISIR A TRAVAILLER AU DEPART EN TANT QUE TELEPROSPECTRICE ET FINI PAR SECRETAIRE DE DIRECTION MAIS LE SALAIRE EST RESTE LE MEME ET L ENTENTE S EST DEGRADEE J AI PREFEREE PARTIR ET JE NE LE REGRETTE PAS A CE JOUR BIEN QUE J AI PRIS DES RISQUES !!!!!!