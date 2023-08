ECOLE BAMBI - Bouaké Pas Beaucoup de souvenir, a part les petits ventilateurs a main que l'on utilisait contre la chaleur, et bien sur les coups de regles !

Lycée René Descartes - Bouaké J'ai fait une 6ieme et une 5ieme. Je me rappelle de Valerie Debarros, de Coralie Vieyres, de Philippe Gadioux, de Thierry Subreville, de Guillaume Saint-Pierre,de nicolas dechacaton, et Arz Bittar mon copain et voisin. libanais.

Collège Capron - Cannes J'ai fait la moitier d'une 4ieme et la moitier d'une troisieme: je me rappelle de Christian Roualec, de Magalie lepoix , d'un certain Zeitoun, d'un Nebghen, etc...

COLLEGE JEAN MERMOZ - Abidjan j'ai fait une fin de 4ieme et un debut de 3ieme, avec un arret lors de l'annee blanche et des emeutes. Je me rappelle de Jean-Marc Vinot, de gregory Guhl, de Rodrigue Lawson, de Franck Pepato, et je sais plus

Lycée Carnot - Cannes Je me rappelle de Jerome Benard, de Mickael Swirzinski , et je sais plus, je suis rester 3 mois en seconde

LYCEE BLAISE PASCAL - Abidjan J'ai fait la fin d'une 2nde, je me rappelle de Mahjoub lekorchi, de son cousin Reda, de Loic Folloroux, de Josselin Joncheray, d'emmanuelle Goriot, de Stephane Gonnet, de Ryan et Jaleh Kazemi, de Dedouche, Karine lenhardt, etc...

Collège De Marigot - Autre - Saint-martin j'ai donc e passe une annee "COOL", de 16 a 17 ans avec Un petit groupe de copains et d'amis faisait les 100 coups tout au long de l'annee: David lopez, Sylvain fontaine, Eric dominique, Michel Gumbs, Patrice Dominique, Antoine, Chritelle, Virginie, caroline, Lydie, Delphine, cathy, etc......bonne epoque