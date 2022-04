avec Serge Chauffour remplacé par ma conscrite et amie Delphine Rouchouse

le BAC G me donnera le droit d'entrer à l'école de danse internationale de Rosella Hightower, reprise aujourd'hui par Monique Loudière (ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris)

Cannes

pour la formation au diplôme d'état de professeur de danse classique et jazz Ma chère Rosella (reposez en paix et j'espère que vous dansez aux côtés des plus grands qui vous ont précédé la-haut !)