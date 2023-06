naissances de mes 2 dernières filles et maintenant qu'elles sont en age d'aller à l'école il est temps pour moi de revenir au monde du travail et à la sociabilisation de ma petite personne ...

travail de nuit et en intérim du 29/05 au 4/07 controle ébavurage et conditionnement de pièces (pour usine de plasturgie automobile )

interim de SD (grattage, préposée aux rebus, bino, retest, contrôle visuel, vision 200µ et 500µ ...) et je cumule ce travail avec mon boulot de nounou

Smurfit Kappa Maine Emballages - Divers postes entre prod et bureaux (Autre)

Roeze sur sarthe

service : entre prod et bureaux opératrice de prod conductrice de presse portefeuille, pcr, et flexo backup planificatrice de prod réception (validation des NL) formation backup achat plaques et offset et bientot une autre nouveauté :)