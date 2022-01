France

je me suis bien éclatée pendant 2 ans, je me suis occupée de petites jumelles super mignones blondes aux yeux bleus. on a fait plein de choses ensemble,je les ai aidées à grandir, marcher, parler...on allait donner du pain aux canards ou au chevaux, on allait à la gym, à la musique, on faisait de la peinture, pate à modeler, découpage.....