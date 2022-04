Caen

Mon parcours au collège: 6ème A, 5ème F, 4ème et 3 ème B. Ma meilleure amie était Ludivine Louis, nous étions inséparables. Pour plusieurs élèves, nous nous connaissions depuis la maternelle et le primaire du groupe scolaire Fernand Léger, et d''autres ont également été là au lycée Charles de Gaulle