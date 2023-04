Céline LE QUAN

Deux années vraiment excellentes où j'ai rarement senti une telle cohésion entre les élèves, une telle gentillesse et telle simplicité de la part de tout le monde. Un bonjour spécial à Mme Quévenne et au terrible M. Baffogne que j'ai adoré.

Paris

2 années à Tolbiac pas mal et 2 années à l'Institut de Géo terribles. Nous retiendrons tous l'année de Licence qui a tout surpassé et une spéciale dédicace à Messieurs Le Coeur et Lavigne et à la Corsica bande. Je ne regretterai jamais d'avoir passé 4 années de ma vie dans ce domaine.