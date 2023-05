Maternité Adolph Pinard - Aux de puericulture (Autre)

Nancy

je travaille dans le service de néonatalogie je soigne des bebes prématurés .les plus petits pesent environ 500 grammes mais il y a aussi des bébés qui naissent a terme et qui peuvent peser 4 kg , c est tres prenant. nous prenons egalement les parents en charge ,