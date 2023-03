AVENANCE ENSEIGNEMENT - Directeur de cuisine centrale (Production)

Rueil malmaison

a mon entrée dans la societé j'etais chef gerant puis j'ai gravis les echelons et j'ai nterliné par diresteur de cuisine centrale ou j'avais la responsabilité de gerer une equipe de 20 personne de faire fabiquer 5000 couverts jours en liaison froide et de gerer l'essemble des comptes clients , et des frais de fabication de la denrée en passant par les frais de perdonnel etc etc ....