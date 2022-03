Christian DURAND

Meudon

J'ai fais la maternelle et après je suis allé en face à St Joseph, ce qui n'empêche pas d'avoir des connaissances dans cette école: Jeanine et Françoise Daudet, Janick Kervarec. Les professeurs étaient surtout des religieuses: Soeur Marie Madeleine, Louise, Thérèse, Catherine, Marie Joseph, Cécile. Je me souviens aussi de Mlle Mathilde. Moi j'étais l'enfant de coeur de la petite chapelle.