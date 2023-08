Dijon

Association au départ assez sympathique où j'ai rencontré trois amis que j'ai conservé depuis lors (Stéphane, Raslan et Christophe). La situation a dégénéré à partir de mi-1995, pour cause de mégalomania galopante et de folie agressive du président de l'époque (un cinglé). Près de quinze personnes ont claqué la porte en moins de six mois, dont moi-même, et nous avons fondé l'AACO (voir ci-dessus).