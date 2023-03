Christian VASSEUR

Montreuil

Ancien handballeur et entraineur au Red Star Club de Montreuil de 1972 à1990. J'ai eu la chance de croiser le chemin de personnes admirables comme J Carles, E Portal, C Vermande, C Labarbe, A Desboeuf, Idir Maachi, Arozo, C Winckop, M Gouriou, T Ley, R Lefèvre. J'ai joué plusieurs années en équipe première où sans en être un élément indispensable, j'ai cotoyé les 56, 57,58,59, 60...72.