C'était mon premier Job des vacances scolaires, mais j'y suis restée, j'en garde un excellent souvenir de ce travail, Mon Directeur de l'époque, était M. Claude RICHE Qui m'a appris la rigueur au travail, la bonne entente avec mes collègues ; J'en garde un très bon souvenir et je serai très heureuse de retrouver des anciennes collègues et aussi mon ancien Directeur.

Montpellier

je m'occupais du ménage de la crêche, et je gardais les enfants (des nouveaux nés et des enfants de 3 à 5 ans) j'ai gardé un immense souvenir de tendresse auprès des mamans, des enfants et du personnel. Ce parcours m'a beaucoup marqué et heureuse si des enfants ou des mamans recherchent les personnes qui ont travaillé dans cette période, où habitait , je serai très contente de les retrouver.