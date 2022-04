une année directrice madame Lafitte la rue de cartou a agen on allée tous la a cet ecole

Agen

ecoliere puis le centre menagé jusqu'a 1961 l 'été on passé nos vacances a la colonie beauséjour a monbran a coté du vallon de véronne je me sui vraiment bien amussé avec mes copine Christiane Mécanique - Paulette Stringaro_ jeanine Mingotie _ Solange van-royen et sa soeur Marie France _ Nicole tulle _ j ai de bon souvenir de cet époque . je recherche cé copine merci