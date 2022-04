J'étais accueillie dans ce foyer "Les Tourelles" dirigé par un directeur, éducateurs, éducatrices, et pychologue...

Secrétaire du Club. Aide pour entraîner les plus jeunes (poussins) avec un entraîneur Joueuse dans l'équipe féminine

Flers

J'étais secrétaire dans cette Association qui a changé de nom en 2002 et se nommait ensuite "Parler pour Revivre" J'étais aussi animatrice de groupe de parole pour des personnes victimes de viol ou d'inceste. Echanges positifs et aidant pour ces victimes... Je les aidais et les conseillais aussi a faire les démarches juridiques au niveau des plaintes qu'elles pouvaient faire contre leur agresseur