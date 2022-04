Tinqueux

De bonnes années même si j'avais beaucoup de mal à rester à la sieste. Heureusement, le réveil se faisait en douceur : c'était le temps où les bacs à sable existaient encore dans les cours d'école.. Je me souviens aussi de ces objets réalisés en céramique et cuites dans cet immense four au fond d'un couloir. Chaque sortie était annoncée par les appels des enfants au micro par la directrice.