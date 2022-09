Auchan - Vendeuse (Commercial)

VILLENEUVE D'ASCQ

employé en stage dans (l'ancien) rayon tissu à la coupe de auchan V2 , j'ai établit un excellent contact avec les client(e)s , on me laissait le rayon de temps en temps , je veillais à ce que ce dernier soit toujours bien remplis ( marque jalla en eponge, nappe ) et propre . un métier que j'ai beaucoup aimé