Présentation, vente et gestion du stock de chaussures et accesoires

PROTECOM SERVICES - Assistante de direction (Direction générale)

Saint quay perros

Tout travaux de secrétaiat, gestion du planning directirual, SAV, prise de rendez-vous, gestion des stocks et des travaux en-cours, accueil et renseignements clients, intervention auprès des Administrations et fournisseurs lors de litige....