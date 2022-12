Air Liquide - Contrat de qualification DECF (Comptabilité) - CAEN Comptabilité fournisseurs et clients Création de tableau de suivi de la rentabilité Comptabilité analytique ( coût préétabli, coût de revient, marge, écart, bénéfice) Réunion mensuelle pour présentation financière

FOYER REVIVRE - Comptable (Comptabilité) - Caen Gestion de 6 établissements Comptabilité générale et analytique Déclarations fiscales et sociales Préparation de la clôture de l'exercice

PROMODES - Aide comptable (Comptabilité) - Caen contrat d'intérimaire Justifications des comptes tiers Saisie et imputation de facture Classement

Ader - Secrétaire comptable (Comptabilité) - Caen Gestion du social (embauche, contrat du travail, droit) Gestion de la paie Comptabilité générale et analytique Gestion des immobilisations Bilan, compte de résultat Déclarations fiscales et socialesa Accueil, secrétariat et standard

Scic Developpement - Comptable (Comptabilité) - Caen Gestion de 3 sociétés Comptabilité générale et analytique. Placement bousiers et suivie de trésorerie Déclarations fiscales Bilan, compte de résultat, liasse fiscale Gestion des emprunts Gestion des immobilisations en cours

Lamy - Responsable administratif et financier (Comptabilité) - Caen Gestion de 6 établissements Comptabilité générale et analytique. Gestion administrative de la société. Situation trimestrielle et 2 bilan par an et par site Reporting mensuel et trimestriel Budget prévisionnel, tableau de bord suivie de trésorerie et analyse Organisation de réunion comptable et mise en palce de directive Déclarations fiscales