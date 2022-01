Fitchburg

J'ai repris mes études à l’âge de 40 ans afin d'obtenir un diplôme américain (Bachelor of Science) qui m'a permis d'obtenir le document nécessaire pour enseigner dans l'état du Massachusetts. Ensuite j'ai étudié à temps partiel alors que j'étais prof de français et d'espagnol et j'ai obtenu ma maitrise.