Christophe SUROWIEC

BETURE INFRASTRUCTURE - Chargé d'études Transports & Déplacements Urbains (Autre)

Maisons alfort

Réalisation d'études de transports et d'aménagement urbain : Plan de Déplacements Urbains, Plan Local de Déplacements, Schéma Directeur des Transports, comités de pôles d'échanges, comités d'axe, enquêtes de stationnement et livraisons, élaboration de politique de stationnement et livraisons, schéma d’accessibilité voirie et transports, politique cyclables et schéma directeur,...