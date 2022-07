Je suis venue vivre chez mes grands-parents dans le Loiret suite à la disparition de ma maman. Je ne suis donc pas restée longtemps dans cette école mais j'ai vu une photo de l"époque et c'est marrant de se voir comme ça !

arrivée en 1982, il n'y avait pas de maternelle on était donc un petit groupe en CP avancé.

Montargis

En STT et BTS comptabilite et gestion 2nde16, 1ere STT2, ter STT2, BTS CG1A et BTS CG2 a