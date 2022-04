6 ET 5è - CLASSE - 1ère LANGUE :Allemand

Paris

Classe difficile car, en un an, on préparait les jeunes filles, ayant eu le Brevet, au CAP aide comptable et au CAP de sténo dactylo. Commencée avec les deux options professionnelles, nous avons été ensuite orientées vers l'une de ces branches, car l'examen qui les réunissait avait été supprimé.