Ubp - Union De Banques à Paris - Employée administrative (Administratif)

Paris

de 1972 à 1974 agence de Montfermeil au guichet ( agence gérée par M. FOUQUET Claude.) ensuite congé sans solde de 1 an pour élever ma fille qui était malade, repris a partir de mai 1975 rue Godot de Mauroy service saisie chèques service géré par M. BORDES Georges et M. Canet ( 1 année) et ensuite M. BERNIER Joël