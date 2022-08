Cyrille CHAGNON

plus magasinier que poseur, me souviens de déplacements mémorables avec zigouet, une naissance noyée dans un cul de poule de cuisinier, 1 mesure d'eau pour 4 de pastis, on l'a bien acceuilli ce petit, y s'appellait pas gregory (le ptit),

EUROFLACO - Ouvrier (Production)

Blois

je suis rentré comme agent de fabrication, je suis passé deux ans après cariste production, et depuis ce temps là, je prefère dire que je suis superviseur de ligne, ça en jette un peu mais en tant que cariste je dégage pas mal non plus, hélas depuis un certain temps déja, les promotions internes ne se font plus, on prend une mauvaise direction,